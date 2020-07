¿Siguen las fisuras en Intrusos? Tenso momento en vivo entre Rial y Pallares

Tras la polémica salida de Marcela Tauro de Intrusos, ahora un nuevo momento de tensión se vivió en vivo en Intrusos entre el conductor Jorge Rial y el panelista Adrián Pallares. El último señaló que iban a dar información exclusiva sobre la crisis de Polka.

“Mucha data, mucha movida, y una pregunta que te dejo a vos: ¿El Grupo Clarín le soltó la mano definitivamente a Adrián Suar? En un rato nos vamos a meter con toda esta información, que todavía vos y yo no hablamos, es todo medio como sorpresa esto, que no empiecen a sonar los teléfonos”, le dijo Pallares a Rial.

“Es verdad. Me estás sorprendiendo al aire con lo de Polka, como yo te sorprendí con la pregunta de otra productora también por privado, ¿no?”, respondió Rial desde su casa, ya que no asiste al estudio por estar dentro del grupo de riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Exacto, bueno. Estuvimos averiguando y seguimos averiguando”, retrucó Pallares intentando ensayar un tono de cómplice ironía.

“Es un pase de factura esto”, lanzó Daniel Ambrosino, percibiendo la tensión que generaron los dichos de Jorge, pero este aclaró que su comentario no se trató de un cuestionamiento, sino de una manera de manejar la información que tenían. “Hay información que, obviamente, si no se chequea, no se da al aire. Tiene que ver con la crisis que está pasando la televisión”, finalizó Rial.