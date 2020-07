Noelia Marzol hizo volar las redes con un video provocador

Noelia Marzol se ha mantenido muy activa en las redes sociales, compartiendo fotos y videos para promocionar el pasaje de la obra teatral en la que participa del formato escénico al virtual tras el cierre de teatros por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles, la bailarina y actriz compartió un video en el que volvió a mostrar su talento para la danza, musicalizando con la canción "I’m Not The Only One" de Sam Smith.

En apenas un par de horas, el video cosechó más de 250 mil reproducciones y cientos de comentarios elogiosos.