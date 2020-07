Las tres candidatas que revolotean el entorno de Marcelo Tinelli tras su separación

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés es sin lugar a dudas la noticia de la semana en materia mediática. Muchos se sorprendieron, aunque su entorno más íntimo estaban al tanto de sus diferencias.

Sin embargo, la noticia más fuerte la trajo Luis Ventura en diálogo con Guillermo Andino y Pia Shaw para "Informados de Todo". "Hay tres candidatas, dos del mundo del espectáculo y una millonario, ya les digo", lanzó sin filtro el presidente de APTRA dejando a todos con ganas de más información. "Si las versiones son ciertas o no yo no lo sé, por eso no voy a dar los nombres, pero ya hay 3 mujeres haciendo fila", continuó el periodista.

Luego, el panelista contó: "Dos de ellas son personas que aparecieron en Bailando por un sueño y la tercera no tiene reconocimiento público, pero sí muchos millones en el banco".

Ante la data tirada sobre la mesa, el notero del programa de Andino consultó: "Pero ¿relaciones virtuales me quiero imaginar no?". Fue entonces que Ventura, entre risas, dejó a entrever que Tinelli habría hecho la vista gorda a la cuarentena para tener encuentro con ellas.

Sin embargo, en su paso por Fantino a la tarde, el periodista aclaró que habló con Tinelli y que están totalmente descartados la teoría de terceros en discordia durante. "Esto no tiene nada que ver con eso, viene de muy lejos, es una sumatoria de situaciones", aseguró.