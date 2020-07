La furia de Belén Francese por la violenta actitud de sus vecinos: "¡Es un disparate!"

Luego de su participación en "El precio justo", Belén Francese dio positivo de coronavirus. "Yo estoy muy bien. Esperando mi segundo resultado", había afirmado la actriz ayer martes en "Nosotros a la mañana".

Horas más tarde, supo que dio negativo. De manera tal que ya se encuentra recuperada. Por su parte, expresó su felicidad porque tanto Lizy Tagliani, como su asiente, y Miguel Ángel Cherutti también se recuperaron. "Me puso muy contenta".

"La verdad es que a esta enfermedad hay que tenerle mucho respeto. No miedo, ni paranoia. Yo le tenía un poco de miedo y no me sirvió de nada. Estaba preocupada por contagiarme. Hacía todo lo que decían y me contagié", lamentó y agregó: "Es muy contagiosa. Hay que tenerle mucho cuidado y hasta que no aparezca la vacuna tenemos que aprender a convivir y a cuidarnos mucho".

Por su parte, sostuvo que, ahora que ya está recuperada, donará plasma para quienes lo necesiten. "Gracias a Dios veo con tanta alegría el hecho de que cada vez haya más recuperados en la Argentina, en todo el mundo, porque esto es mundial. Eso me da muchísima alegría".

Finalmente, se refirió al escándalo que se generó en su edificio cuando sus vecinos la denunciaron luego de que hiciera pública la noticia que había contraído el virus. En su momento, la acusaron de haber violado el aislamiento y haber circulado por los espacios comunes. "Hablé con la administración y me pidieron las disculpas correspondientes. Entiendo que la gente tiene miedo y paranoia", sostuvo y afirmó que "se armó una locura que realmente fue desconsiderada y muy elocuente".

·También me parece un extremo andar señalando ‘tal contagió a tal’, es como que yo diga: ‘Fue alguien del control de Telefe, o fue Lizy'. ¡Es un disparate! Nadie quiere contagiar a nadie. Y nadie se contagia intencionalmente. Me parece absurdo tener que explicar. Se hizo una distorsión y un disparate enorme·, concluyó Belén Francese.