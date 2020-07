La fuerte reflexión de Marcela Tauro sobre su final con Jorge Rial

Marcela Tauro se incorporó esta semana al staff de "Fantino a la tarde" tras su polémica salida de "Intrusos", programa en el que trabajó durante 17 años. Más allá del tenso cruce con el conductor Jorge Rial, la panelista no quiso despedirse del público del legendario programa de espectáculos. No lo hizo ni en el estudio, ni tampoco a través de las redes sociales.

En diálogo con Ángel de Brito para el programa radial El Espectador, Tauro explicó: “Fue raro, pensé que esto lo iba a vivir peor, pero lo viví bien. Por ahí el quiebre ya lo tenía adentro y no me daba cuenta. Porque no extraño ni nada, quizás ya estoy curtida. Lo viví como la costumbre y un montón de cosas, pero me parece un ciclo cumplido y lo acepto como eso”, manifestó la periodista.

Y agregó: “Lástima el final. Nos merecíamos otro final, lo acepto totalmente, pero a veces no se puede. Ya aprendí a aceptar un montón de cosas en la vida. Lo que sí no quería volver y despedirme porque me parece que no daba. No hubiera sido sincero”.

Además, remarcó que no volvió a tener contacto con Rial: “No lo sentí y creo que él tampoco, sino nos hubiéramos llamado el uno al otro”.