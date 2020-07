Comienza una nueva etapa para Luis Novaresio: su inesperado anuncio

Luis Novaresio confirmó la feliz noticia de que se casará con Braulio Bauab y anunció que pasará por el altar una vez que pase la pandemia. La pareja, que blanqueó su romance en 2019, llevó a cabo el acto de unión el pasado 17 de junio en el domicilio que comparten, sin la presencia de terceros ni de fotógrafos para respetar el aislamiento obligatorio.

Luego, brindaron con champán, pusieron música electrónica y festejaron toda la noche. "Cuando sacó el estuche con los anillos, y después de que logré parar de llorar, en algún momento de la noche, nos pusimos los anillos", confesó Luis en una entrevista con la Revista Caras.

Sobre el origen del compromiso, Braulio explicó: "Tiene que ver con lo que se produjo a partir de esta convivencia. Al principio fue forzada por las circunstancias sanitarias, pero después se convirtió en algo muy placentero. Nosotros no pensábamos tener tanta cotidianeidad, pero lo cuarentena lo presentó de esta forma".

Además, la pareja ya tienen pensado pasar por el registro civil. "Sí, esta es otra primicia. Nos vamos a casar y, cuando se pueda, haremos una mega fiesta. Será una celebración judía. ¿Estás de acuerdo o no?", le aclaró el empresario al conductor. A lo que Luis respondió: "Sí… Me encanta. Mirá, te voy a decir una cosa: durante años aseguré que no iba a hablar con un medio de comunicación del tema que soy gay. Y como verás tengo una palabra muy firme".

Recordemos que en septiembre de 2019, Novaresio hizo referencia por primera vez a su novio cuando recibió un Martín Fierro en el rubro labor conducción masculina de cable. "Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”, señaló en esa oportunidad.