La mendocina Sabrina Rojas increpó al presidente por la salud mental de los niños

Como tantos padres preocupados por ciertas señales de los niños durante el aislamiento, la actriz mendocina Sabrina Rojas radicada en Buenos Aires con su pareja, Luciano Castro, habló sobre las consecuencias de este encierro en sus pequeños y pese a que ya cuentan con la autorización de salir a caminar los dos días de fin de semana, acompañados y con las precauciones solicitadas, no les resulta suficiente.

A través de su cuenta de Instagram, Rojas le reclamó al presidente Alberto Fernández: "Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares. Por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos".

La actriz finalizó su descargo con una frase contundente: "No les alcanza con caminar, ellos quieren jugar y compartir. Además, es mucho tiempo. Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidemos la salud mental de los chicos".