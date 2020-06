Sebastian Yatra imparable: las pruebas de que quiere salir con Kimberly Loaiza

Desde que empezaron los rumores de crisis con su ex novia Tini Stoessel, la vida amorosa de Sebastian Yatra no deja de generar noticias, pues aunque él insiste en estar concentrado en su trabajo, todo indica que no está tan solo como quiere hacer ver.

La primera a la que acusaron fue a la cantante mexicana Danna Paola, pues justo en el momento en el que Yatra comenzó a alejarse de Tini, la intérprete de “Mala Fama” comenzó a mostrar un acercamiento que generó muchas dudas a los fans: por ende fue tildada de “la tercera en discordia” y todavía muchos la responsabilizan de la ruptura.

Pero mientras Danna Paola insiste en defender su soltería y en alegar que su vínculo con Yatra es solo profesional, ahora interviene en la historia otro personaje: se trata de la influencer Kimberly Loaiza, quien acaba de romper con su esposo Juan de Dios Pantoja.

Que necesidad, cuánta falta tú me haces... — Juan De Dios Pantoja uD83DuDC8E (@Juandedios_P) June 1, 2020

Según pudieron captar los mismos fanáticos, en los últimos días Yatra y Loaiza comenzaron a seguirse en las redes sociales, y mientras Pantoja pareciera suplicar amor, Loaiza se está divirtiendo mucho con el cantante colombiano.

Por los momentos no han hecho más que un video para Tik Tok en el que cantan a dueto ‘No Hay Excusa’, un éxito de Anuel AA, Jhay Cortez y J Balvin, pero son muchas las teorías de que entre los dos podría pasar algo más... Además, ambos podrían estar muy dolidos y estar buscando apoyo ¿Qué pensarían Tini y Juan de Dios Pantoja?