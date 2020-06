No quiere que lo molesten: El contundente mensaje de Anuel AA a sus fans

Anuel AA es el cantante puertorriqueño que no para de sonar en todas las plataformas de streaming del mundo. Hace unas pocas semanas lanzó su nuevo disco "Emmanuel" y ya es furor. El trapero contó con las colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Enrique Iglesias, J Balvin, Lil Wayne, Ozuna, Tego Calderón, Travis Barker y la infaltable Karol G.

Hace pocas horas, Anuel AA subió un video a su Instagram agradeciendo a sus fanáticos y desestimando las críticas de cualquier hater. Acompañó el video con estas palabras: “Esos números nada más son de Spotify, no me hagan sumar todos los de las otras plataformas también. A todos mis fanáticos los amo”.

En el video se ve cómo le consultan qué está haciendo con el celular y él responde un poco enojado pero feliz: “Aquí viendo que son un billón, yo no sé cuánto carajo de streaming en seis días. Ese número no lo sé leer”.

E imitó las críticas de todos sus haters: “Anuel no pega un tema después de China, Anuel no sabe rapear, Anuel no es rapero, Anuel no es cantante”. La pareja de Karol G se mostró súper agradecido con sus seguidores: “Y a mis fanáticos con todo el amor del mundo, derramé lágrimas haciendo este álbum, trabajo que amo, lo hago por ustedes, por mi familia”. “Que los haters la mamen”, finalizó contundente Anuel.