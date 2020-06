Decepcionados: A Shakira se le abrió la camisa y lo que mostró no se vio real

View this post on Instagram

This lovely style ud83dude0dud83dudc9f . . . . . . . . . #u0634u06a9u06ccu0631u0627 #u067eu06ccu06a9u0647 #u0627u0633u062au0627u06ccu0644 #u0634u06a9u06ccu0631u0627u0641u0646 #shakira #shakirafan #shakifan #shakifans #shakirafans #shakirastyle #shaki #shak #shewolf #diditagain #gerardpique #pique