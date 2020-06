La furia de Mica Viciconte tras ser acusada por Nicole Neumann de robarle canjes

Nicole Neumann y Mica Viciconte escriben un nuevo capítulo en su disputa mediática. Esta vez, la panelista de "El Show del Problema" ahondó sobre el actual conflicto con la modelo, quien se habría opuesto a que ambas tengan los mismos canjes.

Sin nombrarla directamente, se notó enfurecida: "No voy a hablar de ella porque tengo una cautelar, pero voy a hablar de lo que pasó. Quiero aclarar que trabajo en las redes sociales. Hace poco que estoy en el medio, pero tengo muchos seguidores y marcas que me acompañan. Y a mí no se me caen los anillos para llamarlas (a las marcas). Pero se dijo que yo robaba marcas, canjes, y no necesito hacer eso. Las marcas han sido generosas conmigo. Yo no robo canjes".

Por su lado, Cinthia Fernández sí introdujo el nombre de Neumann a la charla: "El tema fue así, Nicole, esto es muy típico de ella, le pide a las marcas que no le dé lo mismo a ciertas personas. Pide exclusividad. Pero la exclusividad se garpa. Y ahora esto pasó con Mica".

Interesado en la discusión, José María Muscari también se sumó a la polémica y terminó de enfurecer a Viciconte: "Discrepo. Yo pienso que cuando vos sos una figura, y una marca te ofrece algo, vos podés poner tus condiciones, y las marcas te dirán sí o no".

Molesta y subiendo el tono de su voz, Mica respondió: "Eso habla mal de vos. Es un tema de inseguridad. Si querés la exclusividad, pagala".

Sin embargo, Muscari sostuvo su punto de vista: "Discrepo. Poner tu nombre y tus redes es una forma de pagar". Ante ese último comentario, Mica Viciconte concluyó, indignada: "Te estás metiendo con mi trabajo. Yo no me meto en el trabajo de nadie… Querés cagar más alto de lo que podés. Es un tema de seguridad y de cómo te manejás en la vida. Yo no le voy a pisar la cabeza a alguien para tener más seguidores o más ropa".