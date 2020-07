Dalma Maradona, alarmada por el video de Diego: "Le tiemblan las manos hijos de p..."

Un nuevo video de Diego Maradona, con aspecto desmejorado y la voz confusa, despertó alarma en su hija Dalma. El Diez simula tener las manos atadas, como ironía de las personas que decían que él estaba "preso".

“Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas ”, dice el ex futbolista.

En respuesta, este martes Dalma Maradona mostró preocupación por la salud de su papá. "Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso así que no la cuenten mal porque OTRA VEZ LO EXPONEN! ¡HARTA ES POCO! ¿Sabés las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice? ¡SI LE TIEMBLAN LAS MANOS NO LO SUBAN HIJOS DE PUT...!", escribió.