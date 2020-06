Más bella que nunca: Kim Kardashian enamoró a todos haciendo ejercicios en ropa interior

Kimberly Noel Kardashian más conocida como Kim Kardashian, es una socialité, empresaria y personaje público estadounidense que posee millones de seguidores en todas partes del mundo.

Por su parte su éxito aumentó a partir del año 2007 cuando estrenó junto a su familia un programa dedicado a ellos por la señal E! que se llamó "Keeping Up with the Kardashians".

En tanto que esta tira televisiva tuvo un éxito estrepitoso debido a la difusión de la película para adultos de Kim que fue grabada a principios de la década del '00 junto a su entonces pareja, el cantante Ray-J.

Esta fama se ve reflejada en las redes sociales donde tiene más de 173 millones de fanáticos que reaccionan al instante ante cada posteo de la bellísima mediática.

Esta vez no fue la excepción ya hace unos días publicó en Instagram una foto de ella luciendo su ropa interior dentro de su gimnasio que se llevó la mirada de todos.