Él 73 y ella 30: el emotivo saludo de Costantini a su pareja mendocina

La modelo mendocina Elina Fernández y el empresario Eduardo Costantini se casaron el 23 de febrero. La unión generó revuelo por la diferencia de edad que existe entre ambos, y se habló de polémica en el seno de la familia . Él tiene 73 y ella cumplió recién 30.

"No nos interesa las críticas. Todo lo que la gente critica me divierte. Todos los malos comentarios de las redes los dejo. No me perjudica las críticas. Mi consejo es no perder el tiempo en las críticas en las redes sino amar, vivir y ser feliz", expresó Elina en su momento.

Lo cierto es que desde Instagram, el empresario le dedicó un lindo mensaje a su mujer por su cumpleaños. "FELIZ CUMPLE MI AMOR!!!, TE AMO! Sos el GRAN AMOR de mi vida! Te deseo muchas, muchas felicidades, te lo mereces mi amor!", expresó Costantini.