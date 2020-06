Marcela Tauro rompió el silencio y destrozó a Jorge Rial

Tras su vuelta a la televisión con un debut en "Fantino a la tarde", Marcela Tauro habló con el programa radial "Esto no es Hollywood" y contó su versión de la ruptura con el conductor de "Intrusos": "Rial me maltrató. Ahí sentí el click, y dije '¿Por qué me está pasando esto? Bueno, esto se terminó, no va más' ".

Enseguida, la periodista contó por primera vez cómo siguió la negociación del canal, una instancia que incluso hizo peligrar su continuidad después de casi veinte años en la pantalla de América: "La propuesta era volver a Intrusos , no me dieron otra opción. Y yo ya no podía, era un ciclo cumplido . Hablé con la producción y estuvimos de acuerdo. La idea era que me iba a tomar dos meses de vacaciones, y poder aparecer en otros canales".

Finalmente fue el mismo Alejandro Fantino quien la convocó a su ciclo, y aunque ella aceptó encantada después se enteró de que también la había pedido Fabián Doman para "Intratables" y Mariano Iúdica para "Polémica en el bar". "El cambio lo noté para bien. Este es un año raro, mientras me divierta está bárbaro ", enfatizó Tauro.