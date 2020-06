¡Hermosa! Adabel Guerrero roza la censura en Instagram

Adabel Guerrero es una de las mujeres más hermosas de nuestro país. Cada vez que comparte contenido en sus redes, sus seguidores enloquecen y la llenan de halagos.

Hace unos días participó del programa televisivo que conduce Andrea Politti y sorprendió a todos al no querer sacarse un accesorio al aire. "Tengo que confesar algo, me dejo el barbijo porque me olvidé de pintar los labios", reveló entre risas en vivo.

En las últimas horas compartió una foto que cautivó a más de uno de sus fanáticos. La postal se debe a que la bailarina se encuentra preparándose para una nueva edición de la experiencia "teatral" virtual que está a cargo de José María Muscari.

"Hermosa Adabel", "Me enamoré", "Bellaaa mi amor siempre bellaa al top", "La mujer más linda", fueron alguno de los mensajes que sus fanáticos le dejaron en la publicación.