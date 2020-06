¡Furor en las redes! Sol Pérez se pone en forma para seguir dando batalla

Luego del revuelo causado por el top transparente que lució Romina Malaspina durante su participación en su segmento de Canal 26, comenzaron los ida y vuelta mediáticos con su compañera de señal Sol Pérez.

Ambas participan de distintos momentos del canal, pero desde que la ex Gran Hermano decidió apostar a diversos y jugados looks, la "chica del clima" se dedicó a no quedar atrás. Por eso las redes sociales se han transformado en un verdadero campo de batalla.

En los últimos días, ambas fueron publicando imágenes y fotos para seguir al top en esta virtual competencia.

En la últimas horas, Sol Pérez sorprendió al compartir un video con su rutina de ejercicios, demostrando que no hay que perder la costumbre de ejercitar mientras se esté en cuarentena. Desde el mini gimnasio que instaló en su casa, la conductora y modelo mostró cómo realiza actividad física, e invitó a sus seguidores a imitarla.