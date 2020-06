El filoso comentario de Nicole Neumann tras el TikTok de Mica Viciconte: "Frustrada y envidiosa"

Mica Viciconte generó polémica con un video de TikTok donde muchos usuarios virtuales se preguntaban si era una picante indirecta para Nicole Neumann, quien esta semana manifestó su preocupación por sus hijas, luego de que se detectara Covid-19 en Canal 9, espacio al que concurre la novia de Fabián Cubero.

En este contexto, Mica interpretando el tema "La Patrona", cuya letra no eludió la polémica: "Pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo. Y que haga lo que quiera".

A horas de publicado el video, Nicole subió una contundente frase a Instagram, sin hacer mención directa, con la que dejó en claro su postura ante las acciones de los otros. "Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa", reza la reflexión de la modelo.