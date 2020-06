Danna Paola se "ensucia" toda para festejar el orgullo gay

View this post on Instagram

u2764ufe0fud83eudde1ud83dudc9bud83dudc9aud83dudc99ud83dudc9cTQ Y YA ud83eudde1u2764ufe0fud83dudc9bud83dudc9aud83dudc9cCon todo mi amor y respeto, a toda la comunidad LGBTQ + Gracias por ser un ejemplo al mundo, de que somos capaces de luchar todos por nuestros derechos y poder mostrarnos tal y como somos, sin miedo de AMAR Y SER AMADOS, sintieu0301ndonos orgullosxs de ser uu0301nicxs y poder vivir la vida del color que quieras, brillando en plenitud, alzando bandera con el corazou0301n bien puesto, y sin miedo a lo que digan los demau0301s. Gracias por hacerme parte, por todo su amor y elegirme como hermana siendo parte de la comunidad como artista y ser humano,y asiu0301 brillar juntos para el mundo! Todo mi equipo y yo hicimos esto con todo el corazou0301n, esta canciou0301n es para ustedes...u2728ud83eudd0dGRACIAS Voy contigo yo voy, sin religiou0301n, sea izquierda o derecha, sin reglas como un Koi. Se muy bien quien soy, y si me dan doy. Me da igual lo que pienses AMOR ES AMOR. ud83cudff3ufe0fu200dud83cudf08