No lo perdonaron, fuerte acusación contra Ricky Martin: “violación a la dignidad”

El cantante y escritor puertorriqueño de 48 años, Ricky Martin, fue entrevistado por el diario El País y generó polémica tras una comparación entre el alquiler de vientre y la concepción de Jesús. “Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y tengo en un pedestal a las mujeres que me ayudaron a crear mi familia. Como tengo en un pedestal a la virgen María, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”, fue el testimonio del astro boricua.

La declaración de Martin dividió las aguas entre sus fanáticos y su repercusión llamó la atención de la Iglesia. Es por eso que el sacerdote de la parroquia María Madre de Misericordia de Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, Leonardo J. Rodríguez Jiménez.

“María no le prestó su vientre a Dios, porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su Hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse, aunque la hubiera llevado nueve meses en su seno, sino que fue constituida verdadera Madre suya; tan es así que aun siendo Jesús Dios y ella criatura, la llamamos y es realmente Madre de Dios, no incubadora de Dios, ni vientre de Dios” indicó con su descargo el eclesiástico, previamente aclarando que no es de involucrarse con los temas de la farándula en general.

“Querer ser padre o madre a toda costa, sin importar los medios que se usen para serlo, puede terminar siendo una violación a la dignidad de los hijos a quienes digo querer tanto. Así que la verdad es precisamente la adecuación de mi concepto mental a lo que es el ser humano en realidad, no a lo que yo creo que es o quiero que sea según mi capricho o ideología” sentenció el sacerdote en respuesta de los dichos de Ricky Martin.