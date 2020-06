¿Guerra? Fantino destapó detalles del pase de Tauro y habló de Rial

Marcela Tauro debutará en el panel de Fantino a la tarde, tras su polémica salida de Intrusos, donde trabajó durante 17 años. Su nuevo trabajo en canal América también implicará el reencuentro con su examigo Luis Ventura.

Días antes del desembarco de Tauro en el ciclo de actualidad, fue el mismísimo Alejandro Fantino quien se encargó de dar algunos detalles del pase en diálogo con diario Clarín. Con respecto a la respuesta de Ventura al ingreso de Tauro, Fantino aseguró: “Enseguida me dijo que estaba todo más que bien. Yo se lo conté, no le pregunté. Me dijo 'Ale, olvidate, genial, fantástico'. Me pareció un gesto de buena gente. Lo mismo recibí cuando lo hablé con Marcela, le recordé que estaba Luis y me dijo que no tenía ningún problema. O sea, me pareció divino el gesto de los dos”.

Por otro lado, Fantino no habló con Rial sobre el escándalo que tuvo con Tauro. Sin embargo, prevé que este no tomará de mala manera el nuevo trabajo de su excompañera. “No hablé con él porque lo hablé con programación, con mis jefes. Pero Jorge es un gran compañero, una persona que va a apoyar esto, tira para adelante hace muchos años en el canal y es un motor importante de América. Al contrario, siento que va a verlo con buenos ojos, yo no creo que le moleste que Marcela esté este tiempo con nosotros”, sentenció el presentador de televisión, vislumbrando también que podría haber nuevas modificaciones en Fantino a la tarde debido al contexto de la pandemia y porque “nada es definitivo”.