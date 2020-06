¡Escándalo! Jorge Rial contó detalles de las fiestas privadas de famosos anticuarentena

Los canales de televisión no escapan a la realidad que afecta todo el país. Cada vez hay más personas del mundo del espectáculo contagiadas de coronavirus. A partir del anuncio de que Lizy Tagliani había dado positivo, varios famosos invitados a su programa, "El precio justo", como Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti, también se contagiaron. Pero no solo afecta a Telefe, otros canales detectaron casos.

En este contexto, Jorge Rial hizo una reflexión del avance del COVID-19 entre sus colegas de la pantalla chica: "Lamentablemente, la tele hoy no es el ejemplo a seguir. Estamos preocupados en general por el aumento de casos, hay 2300 infectados. Además, estamos preocupados en particular porque la tele se ha convertido en un foco de infección y no nos damos cuenta. Creemos desde nuestra soberbia que nuestro laburo acá es fundamental, que somos imprescindibles, que esta pantalla nos separa del virus".

Luego, el conductor de "Intrusos" realizó una fuerte autocrítica: "Creemos que hablar y opinar tanto del virus nos aleja del virus. O que nuestra opinión, de manera editorial y politizante, bajando línea, opinando desde la ignorancia, porque ha quedado demostrado lo ignorantes que somos los periodistas y el mal laburo que hemos hecho en esta pandemia, que todo eso nos hace inmunes al coronavirus y no es así".

Luego, reveló que algunas figuras del espectáculo no respetaron el aislamiento obligatorio: "Algunos famosos que cancherearon durante estas últimas semanas haciendo fiestas privadas en las casas, alguna en Barrio Parque hace dos semanas, de las cuales salieron muchos contagiados famosos, de la política y el mundo de las leyes. Muchos de ellos eran anticuarentena y se cagaban de risa".

Finalmente, realizó una profunda reflexión: "En este momento que tenemos la oportunidad de comunicarnos tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad y volver a cuidarnos. Si no nos cuida nadie, no se llega. Estaba hablando con gente de la salud que me decía que el 15 de abril esto iba a estallar. Hay que adelantarse, salir al encuentro, hay que salir a bajar el coronavirus, después va a haber réplicas, pero hay esperanza de que salga la vacuna. Estamos muy preocupados por el mundo del espectáculo...".