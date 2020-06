Carina Zampini estalló en gritos y llanto en El Trece: ¿qué le pasó?

Carina Zampini atravesó un momento pico de tensión durante las grabaciones de "El Gran Premio de la Cocina" cuando se negó a realizar la conducción del ciclo de gastronomia. Su actitud tuvo que ver con el hecho de que Felicitas Pizarro, cocinera y jurado del certamen, tuvo síntomas de coronavirus.

El panelista de Confrontados Gustavo Mendez sostuvo: "Hoy una conductora lloró y gritó. Esta mañana Felicitas Pizarro, que es jurado del programa, llegó al canal y le da de temperatura 37.5. Mañana le hacen el hisopado. Felicitas está embarazada, lo que agudiza esa situación y ¿qué fue lo que pasó? Carina Zampini no quiso grabar el programa. La productora sí quería entonces primero (Carina) se puso muy mal y a los gritos dijo que no quería grabar y después se puso a llorar. Después se definió que no se iba a grabar".

Y el periodista finalizó: "El programa ya tiene ocho programas grabados, entonces lo que decía Zampini es 'lancen esos ochos programas, testean a todos y después volvemos".