Tras los agravios de Baby Etchecopar, Luciana Salazar pone la otra mejilla

En el aire de su programa radial, Baby Etchecopar se encargó de decir lo que piensa sobre Luciana Salazar y de la incorporación de la rubia a "Polémica en el bar" en su función de analista político.

"A nadie le importa lo que dice. La usaron en su momento para tirar fruta. ‘Vos que tenés boca grande, decí tal boludez'. Es una vergüenza que tengamos a una persona engañando a la gente, que se llama Luciana Salazar, haciendo operaciones políticas porque le dan plata. La ponen para que la miren los tipos. El rubro medio pelo para abajo, la ven como una Barbie. Es un personaje que no le importa a nadie", fueron las descalificadoras frases de Etchecopar.

Rápidamente, Luciana le respondió primero en Twitter: "Si este 'poco hombre' llamado Baby Etchecopar habla mal de vos, es por que estás haciendo todo bien. Me quedo con los comentarios sobre mi persona de periodistas serios como @luisnovaresio y @JonatanViale . Besito misógino ajaja. Seguí pidiendo disculpas. Poco serio...", escribió.

Si este “poco hombre” llamado Baby Etchecopar habla mal de vos, es por que estas haciendo todo bien. Me quedo con los comentarios sobre mi persona de periodistas serios como @luisnovaresio y @JonatanViale . Besito misogino uD83DuDC8Bjajaja segui pidiendo disculpas. Poco serio uD83EuDD23 — luciana salazar (@lulipop07) June 24, 2020

Luego, en diálogo exclusivo con Clarín, Salazar dejó en claro que no dejará pasar este tipo de comentario: "Un horror lo que dijo. Habla muy mal de él como hombre. Yo creo que es así con casi todas las mujeres. Si uno lo toma por el lado político, también fue una falta de respeto absoluta lo que hizo con Cristina Fernández. Más allá de la rivalidad política, hasta Majul mismo lo llamó misógino. Él dijo que sus dichos hay que repudiarlos porque contienen una misoginia tremenda y comparto completamente. Todo tiene un límite...".

Y finalizó: "Yo ya estoy acostumbrada a las críticas, a que me ninguneen, a que me quieran bajar el precio, en el sentido del ninguneo, del 'no valés nada'. O el 'sólo estás para que te vean los hombres'. Esa forma de desprecio, también debe ser por envidia más allá de lo que pueda tener con las mujeres, que me parece raro porque teniendo una hija mujer habla muy mal de él. Su hija debería enseñarle un poco más a cómo tratar a las mujeres. Me llama la atención que sea conmigo específicamente...".