Gianinna Maradona pronunció la frase más temida sobre la salud de Diego

Gianinna Maradona habló este jueves en Intrusos sobre la salud y las adicciones de Diego Maradona. “Es el problema que vienen negando hace un montón. Esto no es de ahora de la cuarentena”, indicó la hija del Diez.

Tras la viralización de un bochornoso video donde Diego se baja los pantalones, Gianinna fue categórica: “No quiero exponer a mi papá, y si lo voy a hacer ante un juez. En donde quiero dejar que la parte económica no me importa, yo lo que quiero es que mi papá siga viviendo”, afirmó contundente, transformándose esa en la frase más temida de la entrevista.

“Cuando fue el cumpleaños de mi papá, vimos una situación que no estaba buena. Estuvimos con él en un cuarto, mi hermana y los nenes, y nos fuimos. Después yo volví sin avisar le pedí a una amiga que me acompañara, y como me pasó en un millón de otras oportunidades, el panorama estaba lejos de estar bien. Hay cosas que no están buenas. Me encontré a mi papá dormido en una mesa con un montón de gente a su alrededor. Morla, apenas mi papá se descompuso, se fue. Yo corrí a ayudarlo, se estaba ahogando”, reveló angusitada Gianinna.

Y agregó: “Después de ahogarse, lo obligaron a soplar las velitas. Yo le preguntaba y no quería soplar las velitas, quería irse a dormir. No estaba bien. Es angustiosa esa situación, pero no tendría problemas en mostrárselos a un juez. No en la tele”, detalló.