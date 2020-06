Florencia Kirchner salió en defensa de su madre tras los dichos de Baby Etchecopar

View this post on Instagram

Simone De Beauvoir escribiu00f3 en La Mujer Rota, un monu00f3logo, al que por lo menos yo, vuelvo todos los au00f1os. Su tu00edtulo viene acompau00f1ado de una cita de Flaubert u201cElla se venga por el monu00f3logou201d, pero u00e9ramos muchxs lxs que nunca pudimos encontrar en quu00e9 libro Flaubert habu00eda sido tal cosa. Tras seguir consultando @marianodorr2144 me ubicu00f3, y el problema era que Simone habu00eda hecho una cita libre, arte sobre el arte de Flaubert. Va acu00e1: u0026lt;La mujer honesta SE VENGA de su virtud y de esposo POR MEDIO DEL MONu00d3LOGO. Casi todas las mujeres que no han sido lo suficientemente malas (u2026) sienten la necesidad de matar a un hombre. Eso no se hace, no. Pero cu00f3mo se lo deseau2026u0026gt; Fue esto lo que me llevu00f3 a estos cuadernos, y terminu00e9 encontrando cosas fascinantes ademu00e1s de lo que buscaba (vale, que estamos de acuerdo que buscar y encontrar no es lo mismo). Una puede ir viendo a travu00e9s de todas las anotaciones lo castigadas que eran las mujeres que leu00edan novelas y escribu00edan, a Amantine Dupin quien escribu00eda en el siglo XIX con el pseudu00f3nimo masculino de George Sand, hasta se la culpa por fumar. Una ve como a Flaubert esto le molesta, pero a su vez se contradice, mucho de esto tendru00e1 que ver su relaciu00f3n con Louise Colet, chica que le clavu00f3 un cuchillo a un periodista por injuriarla-Su00ed, asu00ed de hermosamente loca era esta gente-. Pero, tambiu00e9n, se puede ver lo que existe en esa Madame Bovary que todos leu00edmos. La relaciu00f3n de Emma con la lectura es uno de los pilares mu00e1s importantes del libro. Las anotaciones que encontru00e9 me alucinan. Hay dos pu00e1ginas que son una lecciu00f3n perfecta de cu00f3mo se construye un personaje. Y me quedo con algo que nunca me habu00eda preguntado: u00bfde du00f3nde nace el amor?, u00e9l escribe u0026lt;Es el amor lo que hace que nazca el amoru0026gt; Algo que a lo que le adjunto un poema que leu00ed recientemente de @ve.barrionuevo u0026lt;amar algo inabarcable como el ocu00e9ano es buena antesala para amar profundamente/ no se duerme el latido que ha aprendido a acompasarse en esas aguasu0026gt; Y a lxs otrxs les diru00eda una Simone aguerrida u0026lt;Son capaces de ensuciar la luna pero no de calentar un departamentou0026gt;. Vivir encantada con tanto, sin negarme, camino todos los desastres. Y no es fortaleza, es imaginaciu00f3n.