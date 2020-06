Flor de la V reveló por qué no piensa cambiar sus genitales

Florencia de la V logró consolidar una carrera exitosa en teatro y televisión, a puro motor de profesionalismo y afán de derribar prejuiciso.

En más de una oportunidad, Flor tuvo que enfrentar embestidas machistas contra su identidad de género y orientación sexual.

Cansada de que desde las redes y algunos referentes en los medios todavía hoy hablen de su genitalidad, la artista aclaró los tantos de una manera tan íntegra como decidida en una entrevista con revista Gente: "Soy una mamá travesti y lo digo con orgullo. Ahora tengo una voz. Tienen que respetarme". Y con respecto al cambio de genitalidad agregó: "En ningún momento se puso en duda. A mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así".

Sobre sus logros en nuestra sociedad remarcó: "Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo, soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo".

Sin embargo remarcó que "sigue pasando de subir una foto una foto en bikini y a muchos le importa lo que hay debajo de la bombacha".

Sobre su lucha constante enfatizó: "Trabajo en este país machista desde hace 25 años. Me costó años, porque me daba vergüenza cuando me ofendían. Sufrí, aprendí y hoy puedo transmitírselo a mis hijos".

Y concluyó: "Hoy siento que no es suficiente con estar en los medios. Tengo que hablar de mi colectivo. Reclamar por el cupo laboral trans, pedir que dejen de matarnos y que la gente se ponga en nuestro lugar".