Tras confirmar que un compañero tiene coronavirus, habló Del Moro

Un compañero del equipo de producción de la radio donde trabaja Santiago del Moro fue diagnosticado positivo de Covid-19, por lo que la emisora activó los protocolos pertinentes.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el conductor habló de la situación de su colega radial: “Es alguien del área de producción y hace un par de días nos enteramos que tenía síntomas, se lo aisló y hace ya más de diez días que no viene a la radio. En las últimas horas de ayer nos dieron el resultado de que era positivo. Está estable, bien, tiene algunos síntomas pero está bien".

Y agregó: "Trabajamos con los equipos limitados, tenemos las mamparas, barbijos, lo que hacemos todos. En la radio fue tratado con un comité de seguridad, le fuimos buscando un poco la mano. No hay nadie, hay algunas personas de seguridad, de la parte de artística, de producción y técnica, nada más. Yo con él tuve muy poco contacto porque porque estamos todos separados. Él estaba en una oficina de producción y quienes estuvieron en contacto se hicieron los análisis que nos van pidiendo".

Respecto a su amiga Lizy Tagliani, reveló que habló con ella. "Cuando dicen ‘el Covid llegó a los medios’, no es así. El Covid llegó al mundo entero, a todos nos va a tocar. Por eso creo que hay que cuidarse mucho, pero hay que perderle el miedo, no el respeto. Pero la verdad que esto le va a pasar a todos, a un periodista, a un mandatario, a todos, a vos a mi, nadie está exento. En Telefe desde el día uno hay 3 o 4 controles para ingresar al canal. Lo de Lizy le puede pasar a cualquiera también, que termine contagiando a otros. Yo tengo dos hijitas muy chiquitas, todos estamos re preocupados. A mis viejos los tengo lejos, no los puedo ver. En cada uno de nosotros hay una historia. Todos convivimos con el miedo, pasamos por un montón de situaciones durante el día, por momentos te relajás un poco más, otros tenés miedo y decimos hasta cuándo. Nos queda cuidando pero no tener esa paranoia", reflexionó..