Dijeron que tiene coronavirus y Cazzu respondió de manera fulminante

En las redes corrió la versión de que la cantante Cazzu ha contraído coronavirus. Frente a las versiones, la artista desmintió ser un caso positivo a través de algunos videos y advirtió que llevará a la Justicia a quienes le hicieron pasar un mal momento tanto a ella como a su familia.

“Nada. Estaba durmiendo y me llama todo el mundo súper asustado. Y yo me cago del susto, porque a mi mamá le agarra un infarto, a mi papá dos y a mi abuela cinco. Todo porque a alguien se le ocurrió sacar una noticia donde dice que yo tengo coronavirus. No sé, no sé qué les pasa por la cabeza, loco. ¿Están muy aburridos? La cuarentena les está haciendo muy mal. Es muy grave lo que hacen. Los medios de comunicación y estas revistas estarán todas demandadas por difundir noticias que no tienen ni lo más mínimo... no sé, loco. ¿De dónde sacan los datos? ¿Del culo? ¿Qué les pasa?”, manifestó molesta y angustiada.

Y agregó: “Para toda la gente que estaba preocupada por mí, yo estoy bien. Estoy en mi casa, no me pasa nada. No me hice un test de Covid ni estoy enferma. No salgo ni me quiero enfermar. No tengo idea, estoy en mi casa y de repente ni yo 'me enteré que tenía Covid' y hay una noticia por ahí. Amigo, está todo bien. ¿Se quedaron sin información y sin cosas para hablar en la cuarentena? Está bien, de repente quieren que mi familia se muera de un susto, boludo. Estoy en Buenos Aires y toda mi familia en Jujuy”..

En un tono más sarcástico, dijo: “¿Qué onda?¿Qué les pasa? Estoy desconcertada. Igual, por si no quedó claro: no tengo Covid gracias a la bondad de la vida. Hay un montón de la gente pasándola como el orto por esta enfermedad, gente que se muere. Y ustedes hacen una fake news porque se les cantó el orto romperme los huevos esta mañana. Unos capos, la verdad”, comentó Cazzu con sarcasmo.

Sobre el final, apuntó indignada: “Todos demandados. Los que hayan compartido la noticia en los foros, los que la impulsaron. No sé, amigo. Todos demandados”.