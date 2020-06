Se cansó: Khloé Kardashian le respondió a sus haters sin tapujos

La socialité y empresaria estadounidense de 35 años, Khloé Kardashian, parece no estar teniendo la mejor relación con su hermana mayor, la empresaria Kourtney Kardashian.

Khloé que viene de estar en los focos de los medios de la farándula tras haber sido vista y fotografiada con su ex pareja, Tristan Thompson. Ambos fueron a celebrar el cumpleaños de un amigo en común, pero al verlos tan cerca y de manera amigable algunos fanáticos ya se ilusionan con una reconciliación.

Volviendo al tema de ahora, esta semana los fans de Khloé Kardashian le reclamaron la poca empatía que tiene en el último tiempo con sus sobrinos de parte de Kourtney. Al parecer las hermanas estarían distanciadas.

Sin dudarlo Khloé contestó al pedido de los haters algo fastidiada: “Siempre me ha parecido extraño que la gente se preocupe por las publicaciones en redes sociales sobre cumpleaños. Pienso así: ‘las personas hacen lo que quieren. Personalmente, no publico sobre los cumpleaños de mis sobrinos y sobrinas porque ellos no están en las redes sociales¨.