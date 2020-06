En la cama y sin nada de ropa: la osada foto de Miriam Lanzoni de la que todos hablan

Miriam Lanzoni se despertó con muchas ganas de exponer su figura en las redes sociales. La actriz compartió una provocativa foto mientras desayunaba. Además, sumo una reflexión sobre su cuerpo.

“Me gusta cada día reconocer mi cuerpo sin prejuicios, conectada de lleno con mi poder y mi femineidad. Me inspira agasajarme, cuidarme, darme lo mejor. Hoy me regale este desayuno súper sano en la cama”, escribió en su cuenta de Instagram con dos postales en las que posa despojada de toda prenda junto a una bandeja de frutas.

Casi de forma instantánea, la actriz recibió una gran cantidad de elogios y piropos, cosechando más de tres mil me gusta en cuestión de pocos minutos.

Lanzoni ya había reflexionado sobre los cuerpos en junio del año pasado, cuando también hizo un desnudo completo.

"Mi templo es mi cuerpo

Y mi templo es sagrado

De las formas no me llevaré ni quedará nada...

De mi esencia más pura es el todo.

En ese lugar vivo y por ello me desvivo.

Basta de poesía

Donde tu ves tetas, abajo hay alma en constante desarrollo y no hay silicona que valga", publicó en su momento.