La controvertida foto que publicó Liz Solari y que luego eliminó por las críticas

A partir de las protestas que se produjeron en Nueva York, y en distintos puntos de Estados Unidos, por el asesinato de George Floyd en manos de la policía, Liz Solari decidió pronunciarse al respecto en sus redes sociales con el hashtag #HereToLove. Sin embargo, fue duramente criticada por la imagen elegida: la mano de una persona estrechándose con la de un chimpancé. Tras la polémica, la conductora eliminó la imagen y trató de aclarar su intención.

"Cuando el humano recuerda que su esencia es espíritu, que un cuerpo es un instrumento más allá de su forma o color, naturalmente se eleva sobre aquellos prejuicios adquiridos y construidos en su ignorancia, en su olvido. Vinimos a recordar que somos amor", había escrito Solari en su Instagram junto con dos imágenes: la primera, el encuentro de las manos de un humano y un chimpancé, y la segunda, dos personas de distinto color de piel.

Noticias Relacionadas Anonymous filtra nombres de famosos vinculados a una red de explotación sexual infantil

De inmediato fue duramente criticada por su publicación. . "¿Por qué la mano negra y la mano del animal?", "¡Borrá eso!", "¿Estás poniendo en el mismo lugar una persona y un mono?", fueron algunos comentarios que hicieron que minutos más tarde modificara su posteo.

En su siguiente publicación, no solo omitió la foto de la mano del animal, sino que eliminó la posibilidad de realizar comentarios sobre la misma: "Para los que no entendieron, y se apuran en juzgar y violentar con sus palabras, hablaba de la unión más allá de racismo y de especismo. Dos formas de discriminación inaceptables. La violencia en mis redes no es bienvenida", escribió finalmente.

En un posteo anterior, también con el hashtag #HereToLove, la modelo había subido un video de dos nenes de unos tres años, que corren para darse un abrazo. "Basta de Violencia. Aquí vinimos para Amar", agregó.