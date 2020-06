"Anonymous" habló de Lizy Tagliani y ella respondió de manera hilarante

Las redes sociales estallaron a partir de la reaparición de Anonymous. La agrupación comenzó a difundir polémica información sobre importantes figuras del país y conmocionó al mundo.

Corrupción, redes de pedofilia y asesinatos, fueron algunos de los temas sobre los cuales esta comunidad de ciberactivistas lanzaron unas cuantas denuncias.

Pero nunca falta el toque de humor, y en esta oportunidad de una de las tantas cuentas falsas que aluden a esta organización, la mira recayó sobre Lizy Taglini.

"Lizy Tagliani es hombre", aseguró el perfil "Argetoanonymus". Fiel a su estilo, tomó el tuit con humor y respondió: "Noooooooooo me vengaré, has descubierto mi secreto mejor guardado. Bueno se ve que algún día no lo guardé tan bien".