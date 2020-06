Lo guardó por 10 años: Piqué dice toda la verdad sobre cómo conoció a Shakira

View this post on Instagram

Feliz cumpleau00f1os a mi hermosa pareja @Shakira y @3gerardpique u2764ud83cudf8a / Feliz aniversu00e1rio ao casal 20 ud83dudc8f ambos fazem aniversu00e1rio 02 de fevereiro ud83cudf82ud83cudf89ud83cudf88 . . . . #Shakira #pique #shakiraypique #superbowl2020 #shakifans #happybirthday