Angustiada: Lizy Tagliani habló tras su test positivo de Covid-19

Lizy Tagliani dio positivo en el test de Covid-19 que se le practicó, tras el resultado de dos casos positivos más en el ámbito de su programa, El precio justo.

“Quiero contarles que mi test por COVID-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. 💕💕💕 no tengo ningún síntoma... Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo”, escribió la conductora en sus redes.

Luego habló para Telefe desde su casa, donde la artista se encuentra aislada: “La angustia es inevitable, por más que esté sana. El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado por mí es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie. Es una sensación mía, un dolor que conozco yo y no puedo vivirlo de otra manera por ahora”, manifestó Lizy.

Y agregó: “También tengo que llevarle tranquilidad a la gente, porque yo no me lo contagié ayer. Mínimo lo tengo desde el domingo o lunes. Hoy me dieron el resultado. No es que uno la va a pasar mal, salvo que sea una persona con algún tipo de riesgo. Cuando recibí el resultado fue una sensación horrorosa, uno no se imagina esto...”.

Sobre su rol en la pantalla, especificó: “Mi función es llevar alegría, yo sí siento que mi programa es importante. Es un momento de pasar un buen rato, reírse. Y entiendo que me puse en riesgo. Yo no puse una ley para hacerlo. Y volvería a hacerlo con mucho gusto si hay una persona a la que le hizo bien mi programa o le hice bien yo. Pero me preocupa todo lo que yo puedo haber generado, por la gente que pasó por mi programa y estoy pensando en toda la gente que me crucé estos días...”.

Por otro lado, según pudo saber Teleshow, otros 5 productores del ciclo también dieron positivo en el test de Covid-19, sumando en total 7. Por su parte la asistente de Lizy en el programa, Floppy Cucu también reveló que se contagió de coronavirus. “Amigos!! Les quiero contar que finalmente el test de covid-19 me dio positivo. Quiero agradecerles los mensajes con tanto cariño. Estoy muy bien cumpliendo el protocolo como corresponde. Desde lo más profundo de mi corazón les ruego que se cuiden, que salgan a la calle lo menos posible. Piensen que falta menos. #LosQuiero ❤”, escribió en Instagram.

La semana pasada se habían llegado a grabar tres programas con varios invitados famosos, como Miguel Ángel Cherutti, Silvina Escudero, Noelia Marzol, Magui Bravi, José Chatruc, Nai Awada, Melina Pitra, Gustavo Conti, Flor Otero, Pachu Peña, Diego Moranzoni, Franco Torchia, Manuela Viale, Romina Giardina, Lizardo Ponce, Belén Francese y Leo Alturria, el novio de Lizy.