Pampita vuelve a la televisión en medio de la pandemia: los detalles

Carolina "Pampita" Ardohanín decidió suspender las grabaciones de "Pampita Online" tras el anuncio de la cuarentena. En un principio solo sería por 15 días, sin embargo todo se extendió y por eso, a 90 días de aislamiento, se anunció el regreso del ciclo de la modelo.

"Vuelve Pampita el próximo lunes 29 a las 18 con todo su equipo. Se incorpora Rocío Guirao Díaz y (vuelven) obviamente Puli Demaría, Gaby Oliveri y toda la gente que la acompañaba hasta principios de este año, que se tuvo que suspender el programa por la pandemia", dijo Carlos Monti en Confrontados.

Además, el sitio Ciudad Magazine habló con productores de Kuarzo, quien confirmaron la fecha del regreso. Sin embargo, puntualizaron en el comunicado que el ENACOM emitió hoy limitando la presencia de invitados en los estudios de televisión por lo que deberán reveer algunas cuestiones del nuevo protocolo.

Recordemos que el jueves 19 de marzo la conductora anunció entre lágrimas que suspendía las grabaciones del ciclo. "Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele. Acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal, me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido. Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más", comentó en su momento.