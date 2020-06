La asquerosa anécdota de Ciro Martínez que generó rechazo en las redes

Anoche, miles de usuarios de las redes sociales se sorprendieron con la charla entre dos famosos que no comparten nada en común. Por un lado Andrés Ciro Martínez, ex lider de Los Piojos y actual frontman de Ciro y Los Persas; por el otro Martín Cirio, el influencer más conocido como La Faraona.

Durante una transmisión en vivo de Instagram, los dos artistas coincidieron en una serie de experiencias íntimas que terminó dando lugar a una desopilante anécdota escatológica del cantante que causó el asco entre los espectadores.

El artista de 52 años relató lo que le sucedió con una mujer que le pidió que le practique sexo anal. "Es una boludez. Resulta que era una chica seria, muy seria. Y la primera vez era como que se acomodaba, yo quería entrar por la parte normal y ella bajaba, a mí me costaba hasta que, evidentemente, me di cuenta de que quería que entrara por colectora", comenzó a narrar. "Entonces voy por ahí, y cuando saco, un enchastre", reveló el cantante.

"Un enchastre mal en todo el cubrecama. Una cosa importante, y yo digo 'bueno, vamos a caretearla'. Empecé a respirar por la boca. Levanté el cubrecama, lo llevé al lavadero y lo tiré ahí. Manchados, le digo 'vamos a bañarnos'. Ella siempre seria. Nos metemos en la ducha y de nuevo, fra...caían unos chomp, salían y pra, pra, esquivando ahí los chomp en la ducha", continuó el músico.

"En un momento me vienen ganas de hacer pis. Medio jodiendo y medio no, le hago pis en la pierna, estábamos abajo de la ducha y ella se da cuenta. Se da vuelta, me mira y me dice: '¡¿Qué hacés, asqueroso?!' Un personaje", remató Ciro.