Pallares reveló el contundente pedido de Tauro a sus compañeros de Intrusos

Mientras el futuro de Marcela Tauro en Intrusos sigue siendo incierto tras su feroz cruce con Jorge Rial, Adrián Pallares reveló el pedido que ella les hizo tanto a él como el resto de los integrantes del panel del programa.

"Nosotros entendemos que la gente tenga intriga con lo que va a pasar con Marcela Tauro, pero como es un tema laboral, sinceramente, que no tiene que ver con el cariño o no tener cariño -la queremos y es nuestra compañera desde hace mucho tiempo-, es algo que tiene que decidir ella con el canal”, comentó el periodista en diálogo con Espléndidos e infidentes (AM 990).

Y Pallares agregó: “Es una charla que no nos corresponde a nosotros, y es más, ella nos pidió que nosotros por favor no opináramos de esto, que seamos respetuosos. No es que nosotros tenemos miedo o que Rial vino y dijo 'no se habla más de esto', ni tampoco es que vino el canal. Soy absolutamente sincero, no es que nos dijeron 'no se habla'. Marcela dijo 'no quiero que metan a los chicos y es un tema que tengo que resolver yo con el canal, como en cualquier empresa'”.