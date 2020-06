Tras las fuertes críticas, Vero Lozano salió a bancar a Jésica Cirio

Jésica Cirio vive días de mucha preocupación e incertidumbre aislada en su casa de Puerto Madero. El viernes se conoció que su esposo, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dio positivo en su test y se recupera en el Hospital de Llavallol. Ante la noticia, la conductora también se realizó el hisopado que dio negativo.

El domingo, durante la emisión de "Morfi, todos a la mesa", programa donde comparte la conducción con Gerardo Rozín, la rubia manifestó que ella mantiene una vida saludable basada en una alimentación sana y mucha actividad física.

A partir de esos dichos, las críticas apuntaron contra ella, y en Cortá por Lozano explicó sus dichos. "Quiero aclarar algo que se está diciendo en los programas, que yo dije que no me contagié porque entreno", arrancó la modelo. "No, nunca diría una cosa así. Yo dije que vivo una vida saludable y que eso mejora la calidad de vida en general. Para nada, dije que por eso no me contagié de coronavirus. No existe eso, es mentira", aseguró.

En ese momento fue Verónica Lozano quien sumó su punto de vista sobre las críticas que recibió Cirio. "Es tu filosofía de vida, siempre estás hablando del ejercicio, de la alimentación. Se pudo haber interpretado mal, pero también se entiende por el momento tan complicado que están viviendo".

Luego, agregó: "A lo mejor empiezan las preguntas de afuera y uno no sabe qué contestar o estás desbordada. Está bien que lo aclares… Se mezclan maldades, la gente sale a decir mierdas desde el anonimato, preconceptos", apuntó Lozano.

"Entiendo y está buenísimo que lo pongas en palabras, pero hay un espacio en el que por más que aclares, el boludo, la boluda, nunca entiende", remató Verónica.

