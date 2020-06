Guerra sin fin: Julieta Prandi fue denunciada por su ex

Julieta Prandi fue denunciada por su exmarido por "impedimento de contacto". Claudio Contardi dice que los hijos de la pareja debían ser trasladados el domingo a su domicilio y que eso no sucedió.

El ex de la modelo y conductora aseguró que Prandi no le contesta el teléfono, y que tampoco ha podido comunicarse con los niños. También sostuvo que no ha tenido contacto con los chicos desde hace una semana.

Según contó en Radio del Plata Karina Barrio, la abogada de Prandi, "es una denuncia sin fundamentos".

La letrada argumentó: "Los chicos estuvieron un mes con Julieta porque su padre no tenía servicio de internet en la casa donde vive y como ahora las clases son virtuales, no podían hacer sus tareas sin esa herramienta. Sobre todo el mayor, que tiene 9 años. Luego, cuando eso se solucionó, fueron una semana a la casa de Contardi y ahí hubo algunos problemas".