Marzol tomó una contundente determinación sobre un tema trascendental

Noelia Marzol diálogo con Nosotros a la mañana, y contó que anhela convertirse en madre y como su pareja, el futbolista Ramiro Arias, no está preparado en este momento para ser padre, contó cómo llevará adelante su sueño .

"Me gustaría ser mamá soltera. Ahora en este momento específico tengo ganas de ser mamá, Ramiro es más chico, jugador de fútbol y no quiero comprometerlo a algo que no tenga ganas, dado que no tiene ese anhelo ahora", comentó la artista.

Y agregó: "No lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tenga ganas, y desde su lugar, está siendo cero egoísta, porque me permite hacerlo de la manera que tengo ganas para poder cumplir mi sueño. No quiero comprometerlo a algo que no tenga ganas de hacer y cumplirá el rol que tenga que cumplir respecto a este tema".

Cuando habló de la modalidad a la que apelaría para quedar embarazada, Marzol afirmó: "Con un donante".

Y concluyó: "Yo tengo la palabra libertad muy instalada en todo lo que llevo a cabo en mi vida; en cada circunstancia, estás eligiendo entre al menos dos o más cosas. Cohibir a una persona que tenga esa libertad, cuando no es un momento que está eligiendo para ser padre, me parecería súper egoísta. Eso no podría llevarlo a cabo porque me gusta también a mí que me respeten mi libertad".