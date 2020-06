La tajante condición de la Chilindrina para participar en la serie sobre Chespirito

María Antonieta de las Nieves, famosa por interpretar a la Chilindrina y Doña Nieves en El Chavo del 8, aseguró que "le encantaría" participar en la biopic de Roberto Gómez Bolaños, pero con condiciones.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz aseguró que no tendría problemas en participar en Fue Sin Querer Queriendo, producción basada en la vida de Chespirito basada en la autobiografía publicada en 2006.

Sin embargo, la actriz puso una condición para participar en el proyecto: “Yo estaría encantada pero si lo hacen de una forma digna, preciosa y que sea respetuosa si”, remarcó.

La actriz tuvo un enfrentamiento con el mentor del legendario programa de televisión mexicano cuando ella quiso interpretar a La Chilindrina fuera de El Chavo y Gómez Bolaños no estuvo de acuerdo. Sin embargo, hoy María Antonieta de las Nieves confirmó que si esos cruces formaran parte de la seria ella optaría por no participar. “Si lo hacen de una manera que quiera llamar la atención no va conmigo, porque no sería ni mi educación, ni mi forma de ser. Soy una señora a la antigua”, enfatizó.

Con respecto a la perdurabilidad en las pantallas de de El Chavo del 8, la actriz sostuvo: "Creo que no hay ningún secreto, creo que la gente disfruta divertirse sanamente. Hace 50 años, hace 30, hace 10 y ahora. Por eso va a permanecer como un clásico, como Chaplin, con un humor sano, que educa, que divierte, con cosas que todavía entendemos”.