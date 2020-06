Nada la frena: Emily Ratajkowski volvió a cautivar con una foto en bikini

Emily Ratajkowski a lo largo de los años se ha convertido en una de las modelos más importantes todos los tiempos ya que posee una belleza sumamente cautivante.

Esto hace que la hermosa morocha tenga millones de fanáticos repartidos en todas partes del mundo que comentan y reaccionan ante cada publicación de ella.

Por su parte Emily no es solo una cara bonita ya que también posee un gran talento para la actuación siendo así partícipe de grandes películas de Hollywood y de vídeos musicales.

Una de esas películas fue la que protagonizó junto al actor estadounidense Zac Efron allá por el año 2015 que se llamó "We are your friends".

En tanto que en su última publicación de Instagram la bellísima modelo compartió una foto de se puede ver el increíble cuerpo que tiene ya que en la misma aparece en bikini.