Mira la foto de María Pedraza sin ropa que hace arder las redes

La actriz y bailarina española de 24 años, María Pedraza, es sin duda una de las artistas más bellas de España. La artista europea no deja de llevarse los suspiros de sus fans en sus distintas interpretaciones en las exitosas series en las que ha participado.

La actriz que interpretó a Marina Munier en “Élite” y a Alison Parker en las primeras temporadas de “La Casa de Papel” se encuentra en pareja desde el 2018 junto a un ex compañero de elenco, el actor español Jaime Lorente.

Hace unos instantes Pedraza compartió en su Instagram personal una osada foto. En la misma se puede observar la española sin ropa y con un delicado make up. Al parecer la imagen no sería de ahora ya que la artista luce un look distinto.

“Cuando joven creía” es el texto que escribió María Pedraza para acompañar la viral pic. La publicación ya superó los 226.000 likes y los 1000 comentarios. Entre los likes destacados se encuentran varios ex compañeros de elenco como Itzan Escamilla o Arón Piper.