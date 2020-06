La furia de Benjamín Vicuña por el avance del coronavirus: exigió cambios en el gabinete

View this post on Instagram

Actualmente, es un desafu00edo para las familias tener espacios de juego e imaginaciu00f3n con sus hijas e hijos. UNICEF, junto a Teatro Mori-FamFest, radio ADN y editorial Amanuta, pensando en entregar una respuesta que incluya a todas las familias, creu00f3 el proyecto u201cEn casa: historias para ver y escucharu201d, que permitiru00e1 que grandes y chicos disfruten de cuentosu00a0 chilenos dramatizados por destacadas compau00f1u00edas nacionales,u00a0 que se trasmitiru00e1n por radio ADN dos veces al du00eda y tambiu00e9n estaru00e1n disponibles en cu00e1psulas de audio y audiovisuales, las que cuentan con lenguaje de seu00f1as para facilitar su acceso a todos los niu00f1os y niu00f1as. Ademu00e1s, cada cuento tiene al final actividades lu00fadicas para que las familias puedan realizarlas en conjunto. #quedateencasa