Elina Fernández se cambió el apellido y es furor en las redes sociales

Sin lugar a dudas la boda más comentada de 2020 será la de Eduardo Costantini (73) y Elina Fernández (30). No solo por la diferencia de edad entre el reconocido empresario y a la bella modelo mendocina, sino porque su historia de amor se dio de manera muy rápida, en cuestión de meses. Esto generó conjeturas alrededor de su vínculo.

Esta semana, Elina posó para la tapa de la revista Hola Argentina y reveló intimidades sobre su matrimonio. Contó cómo se lleva con los siete hijos del magnate y aclaró algunos de los rumores que se deslizaron en este último tiempo.

En primer lugar, Elina recordó cómo se conocieron con Eduardo. "Lo conocí el 2 de mayo de 2019, luego de que una tormenta demorara mi vuelta a casa. Fui a hacer tiempo a Ninina hasta conseguir un taxi, y el destino hizo que me sentara en una mesa en diagonal a la que Eduardo se suele sentar", relató.

"Primero no lo reconocí porque soy muy despistada. Cuando paró la lluvia, pedí la cuenta y se me acercó. Me puse tan nerviosa. Yo estaba soltera y sin ganas de conocer a nadie, y sentí un flechazo. Recuerdo que me dijo que, si me iba, tenía miedo de no volver a encontrarme. Al día siguiente salimos y nos pusimos de novios", recordó.

A los pocos días organizaron un asado para que los hijos y nietos de Eduardo conocieran a la flamante pareja. "Son una familia encantadora, todos divinos", describió.

En diciembre, él le propuso matrimonio; y en febrero, a la vuelta de un viaje por Europa, pidieron turno en un registro civil y a los cuatro días tuvieron su libreta: eran marido y mujer. Ahora, ella ya utiliza su nuevo apellido.

Rápidamente, varios usuarios de Twitter comentaron la novedad, entre ellos Malena Pichot.

Este plan maestro me pongo de pie uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F anda por todo vieja! https://t.co/uQnWQpHg1P — malena pichot (@malepichot) June 13, 2020