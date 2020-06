¿Qué le pasó? Flor Vigna rompió en llanto en un vivo de Instagram

Flor Vigna cumplió 26 años en soledad y aislamiento en el marco de la crisis sanitaria que azota al país y al mundo. Conmovida hasta las lágrimas compartió algunas sensaciones con sus fans a través de un live de Instagram.

"Pensé que cumplir años en cuarentena iba a ser una garompa, pero no, nada que ver. Yo el año pasado escribí un par de cosas, y entre eso, estaba el deseo de aprender a estar más conmigo, a observarme más, a escucharme más, y así poder valorar y potenciar las cosas buenas, las que a veces me cuesta mucho. También a enfrentarme a lo malo, a eso que no me sirve, a eso que me limita, a mis miedos y todo eso, a autoanalizarme también, conocerme, salir de ese lugar y saber estar conmigo, pero hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque me tocó una cuarentena larguísima. ‘Solapa’, pero está zarpado. Es una experiencia que me va a quedar para toda mi vida”, comentó la influencer.

Y agregó visiblemente emocionada: "Este cumpleaños es una pausa para procesar y valorar todo eso que yo ya sé que me hace bien y que hace mi vida linda, pero cuando te parás a observarlo, a valorarlo y a agradecerlo, todo se multiplica. Y te das cuenta de lo zarpado que es todo. A mí lo que más me llena, en estos momentos en los que la economía de todos es una p..., es qué millonaria soy de vínculos. Cómo amo a mi familia, cómo amo a mis amigos. Hacen mi vida muy linda. Y qué importante es decírselos. Qué importante es valorarlos y nutrir mucho todo eso. Bueno, nada, me emocioné como una pelot..., pero es eso, hay que valorar todo eso”, concluyó entre lágrimas la bicampeona del Bailando.