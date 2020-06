Rial reveló quién es el integrante de Intrusos con diagnóstico sospechoso de COVID

Jorge Rial y sus colegas hablaron al aire sobre la difícil situación y dieron detalles de las medidas que tomaron frente a un caso sospechoso de coronavirus en el staff de Intrusos.

“Estoy en casa como en los primeros días, no me gusta, pero no estamos ajenos a lo que pasa en el país. Un compañero nuestro ayer por la tarde comenzó a sentirse mal, con algunas líneas de fiebre, creo que 37.4, que hasta hace un par de semanas no era problema, pero como se ajustaron los protocolos, ahora esa fiebre es indicio de COVID-19”, comenzó Rial a través de una videollamada.

“No es de la mesa, pero es parte de nuestro equipo. Es un chico de técnica y utilería. Con esa fiebre de 37.4, llamaron al médico, y con la fiebre y dolor de cuerpo, decidieron su internación y que le hagan el hisopado”, prosiguió el conductor de Intrusos.

"Se ajustaron las medidas de seguridad del canal. Tuvimos muchas charlas a la mañana, con ustedes y los chicos de producción. Por precaución, hasta que se tenga el dato exacto de nuestro compañero, está la decisión mía de quedarme hoy acá en casa, que espero que sea hoy y que el resultado sea negativo. Que volvamos a la normalidad. De no ser así, tendremos que activar los protocolos del canal con respecto al coronavirus. Estamos todos preocupados. Yo soy paciente de riesgo por hipertenso y por tener problemas coronarios. Por eso tomamos la decisión en conjunto, lo charlamos todos, de quedarme en casa. Cada uno de nosotros tuvo la libertad de decisión y ellos decidieron estar ahí", manifestó Rial.

Mientras que Adrián Pallares agregó: “Cruzamos los dedos y ojalá no sea nada, pero estamos inmersos en una situación en la cual está todo el país. La balas pican cerca y en algún momento alguien de la industria de la televisión tiene que caer. Hay un caso confirmado en Telefe, otro sospechoso en El Nueve y también en radios, pero estamos trabajando desde el día uno porque somos supuestamente gente esencial para entretener e informar, por lo cual es lógico que esto esté pasando”.

El equipo de Intrusos bromeó con un dato importante del posible portador del virus, ya que este es quien se encarga de servirles el agua todos los días y acompañar al presentador a ubicarse detrás de la pantalla del estudio de América, así como también el que ingresa los famosos escalones de Los Escandalones.

"Obviamente no tenemos un contacto estrecho y de tanto tiempo, mueve la utilería, pero estos últimos dos días no estuvo. Me preocupó porque es el que nos sirve la gaseosa, donde ahí está el contacto más directo", cerró Rial.