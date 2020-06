¿Recuerdas a la hija de Jennifer Aniston en "Una esposa de mentira”? Mirá cómo luce a sus 20 años

La actriz de cine y televisión estadounidense de 51 años, Jennifer Aniston, protagonizó en el 2011 la película "Una esposa de mentira”. Junto a Adam Sandler rodaron una de las comedias románticas más recordadas de la historia.

Bailee Madison era quien interpretaba a Maggie Murphy, hija de Katherine (Jennifer Aniston), la madre soltera que fingía ser la mujer del cirujano Danny (Adam Sandler).

Cuando se filmó la película la pequeña tenía tan solo 9 años, pero ya tenía una amplia experiencia como actriz invitada en televisión, ya que había participado en series como House y en Los Hechiceros de Weverly Place. Con el pasar del tiempo, Baileese convirtió en IT Girl y ha sido parte de series como GoodWitch, TrophyWife, Once Upon a Time y TheFosters.

La joven actriz ya cuenta con casi 3 millones de seguidores en las redes sociales y ha participado en tiras como S.O.S.: Familia en apuros y Cowgirl’sStory. En octubre, Madison cumplirá tan solo 21 años y ya cuenta con una prometedora carrera por delante.