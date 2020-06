La burrada de Ernestina Pais sobre Vicentín que fue furor en la red

Ernestina Pais protagonizó un papelón al confundir aguas entre un concurso de acreedores y quiebra. En el primer caso, se busca la continuidad de la empresa apuntalando a que no desaparezca por el motivo que la haya llevado a la cesación de pagos. En el segundo caso, por el contrario, es un proceso liquidatorio. Por este motivo, se volvió trendic topic en Twitter al enfrentar al consultor económico Manuel Adorni, quien estuvo como invitado en Intratables.

Al discutir, Adorni aseguró que el Estado no debería intervenir y fue entonces cuando Pais saltó a defender al oficialismo, asegurando que de no involucrarse Alberto Fernández en la situación crítica de la empresa productora de granos ubicada en Santa Fe, entonces tampoco deberían prestar asistencia a los más necesitados.

A medida que se fue caldeando el clima, Adorni increpó a Pais: "¿Querés que te expropien tu restaurante?", a lo que Ernestina rápidamente respondió que no era su caso porque ella podía pagar sueldos, en cambio, Vicentín no.

En esa misma línea, el reconocido consultor económico le explicó que en caso de que ella no pudiera afrontar la liquidación de los salarios a sus empleados lo debería resolver con la Justicia, como se acostumbra en un régimen democrático, y no con la intervención estatal. Fue allí cuando Ernestina dejó expuesta su falta de conocimientos en el tema al consultar: "Vos decías que Vicentín es un gran negocio ¿por qué no se declararon en quiebra?", cuando Vicentín está en concurso de acreedores que, como explicamos inicialmente, no es lo mismo.

Esto mismo se lo hicieron saber los panelistas de Intratables, con una completa sorpresa ante su confusión de conceptos en el tema del momento. "Es concurso de acreedores", la corrigieron firmes sus colegas presentes en pleno programa.

Esta pelea y confusión de Ernestina se viralizó rápidamente en las redes, dado que aunque le advirtieron del gran error en su discurso, ella siguió sosteniendo que era lo mismo decir concurso de acreedores que declararse en quiebra y nuevamente le explicaron que no era así.